قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله... وجبهة الجنوب تشتعل من جديد!

عاد التوتر مساء اليوم الى الحدود الجنوبية بعد ان استهدف حزب الله 6 مواقع لاسرائيل بالصواريخ، مما استدعى ردا اسرائيليا عبر قصف مواقع للحزب قرب بلدة ملكيا، واستهداف البنى التحتيى التابعة له في حلتا ووادي خنسا.

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وأفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائيلي عند موقع العاصي الاسرائيلي عند شمال ميس الجبل. وقام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط من موقع العاصي قرب ميس الجبل تزامنا مع إلقاء قنابل مضيئة في الأجواء، وسقط جريح من بلدة ميس الجبل بطلقة نارية مصدها موقع العاصي وتم نقله الى المستشفى للمعالجة.





وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "حزب الله" في خط المواجهة معنا وسنواصل ضرب أي مجموعة تابعة له تشن هجمات ضدنا.

وكان ادرعي قد اعلن عن قيام قوة من الجيش الإسرائيلي باستهداف خلية مسلحة تم رصدها تحاول اطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الأراضي الاسرائيلية في منطقة أفيفيم على الحدود اللبنانية.

وأضاف: "قمنا بتدمير منصّة أطلقت صاروخًا على طائرة إسرائيلية جنوبي لبنان".