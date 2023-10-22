قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله... وجبهة الجنوب تشتعل من جديد!

عاد التوتر مساء اليوم الى الحدود الجنوبية بعد ان استهدف حزب الله 6 مواقع لاسرائيل بالصواريخ، مما استدعى ردا اسرائيليا عبر قصف مواقع للحزب قرب بلدة ملكيا، واستهداف البنى التحتيى التابعة له في حلتا ووادي خنسا.
وأفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائيلي عند موقع العاصي الاسرائيلي عند شمال ميس الجبل. وقام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط من موقع العاصي قرب ميس الجبل تزامنا مع إلقاء قنابل مضيئة في الأجواء، وسقط جريح من بلدة ميس الجبل بطلقة نارية مصدها موقع العاصي وتم نقله الى المستشفى للمعالجة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "حزب الله" في خط المواجهة معنا وسنواصل ضرب أي مجموعة تابعة له تشن هجمات ضدنا.
وكان ادرعي قد اعلن عن قيام قوة من الجيش الإسرائيلي باستهداف خلية مسلحة تم رصدها تحاول اطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الأراضي الاسرائيلية في منطقة أفيفيم على الحدود اللبنانية.
وأضاف: "قمنا بتدمير منصّة أطلقت صاروخًا على طائرة إسرائيلية جنوبي لبنان".
وكان القصف الاسرائيلي استهدف ايضا مناطق يارين والبستان ووادي عويد، كما سقطت ثلاثة قذائف مدفعية عند اطراف بلدة البستان الحدودية، على وقع تحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء منطقة مرجعيون.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن الاشتباه بحادث أمني في مستعمرة المطلة.
وكانت قافلة إنسانية للصليب الأحمر اللبناني وقوات اليونيفيل قد تمكنت من سحب جثث ٦ شهداء لعناصر من الحزب من بلدة رامية الحدودية، بعد ان استهدفها الطيران الاسرائيلي بصواريخ ظهر اليوم، وسط إستنفار وجهوزية تامة لعناصر حزب الله بحال إختراق أو خلل من قبل اسرائيل، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
ونعى حزب الله الشهيد بلال عبدالله أيوب ببيان، جاء فيه ما يلي: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد بلال عبدالله أيوب "علي حيدر" من بلدة يحفوفا في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".