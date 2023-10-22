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لبنان

اجتماع الثلاثاء بدعوة من وزير الشباب والرياضة.. هذا ما سيتم بحثه

Lebanon 24
22-10-2023 | 13:26
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أعلن وزارة الشباب والرياضة جورج كلاّسأنه  والتزاماً بتوجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومواكبة لعمل لجنة إدارة الكوارث في السراي الحكومي، سيعقد اجتماع لإتحاد كشاف لبنان والجمعيات الشبابية، ولاتحاد بيوت الشباب  والمسؤولين في الوزارة بهدف وضع خطة ميدانية إحترازية لمواجهة التحديات التي تستوجب إتخاذ خطوات سريعة في مجالات الاغاثة و تقديم الخدمات الصحية و الطبية،  وذلك الساعة العاشرة من صباح الثلثاء ٢٤ المقبل.
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