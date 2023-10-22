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لبنان

باسيل يجول على القيادات.. تحت عنوان "حماية لبنان والوحدة الوطنية"

Lebanon 24
22-10-2023 | 13:30
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أعلن المكتب الاعلامي في "التيار الوطني الحر" في بيان، أنه "في ضوء المخاطر والتحديات التي يواجهها لبنان، خصوصًا بعد العدوان الاسرائيلي والاحداث في غزّة و اندلاع الاشتباكات على الحدود الجنوبية للبنان، قرر رئيس "التيار" النائب جبران باسيل القيام إبتداءً من يوم غدٍ الاثنين بجولة تشاورية على القيادات السياسية في البلاد، عنوانها "حماية لبنان والوحدة الوطنية".
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ومن المتوقع ان يلتقي باسيل عند الساعة ١١:٣٠ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، على ان يزور عند الخامسة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو.
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