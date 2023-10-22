باسيل يجول على القيادات.. تحت عنوان "حماية لبنان والوحدة الوطنية"

أعلن المكتب الاعلامي في "التيار الوطني الحر" في بيان، أنه "في ضوء المخاطر والتحديات التي يواجهها لبنان، خصوصًا بعد العدوان الاسرائيلي والاحداث في غزّة و اندلاع الاشتباكات على الحدود الجنوبية للبنان، قرر رئيس "التيار" النائب جبران باسيل القيام إبتداءً من يوم غدٍ الاثنين بجولة تشاورية على القيادات السياسية في البلاد، عنوانها "حماية لبنان والوحدة الوطنية".

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ومن المتوقع ان يلتقي باسيل عند الساعة ١١:٣٠ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، على ان يزور عند الخامسة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو.