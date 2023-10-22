هل تم افراغ السوق الحرة في مطار بيروت؟

بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير الى ان ادارة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أفرغت كافة محتويات منطقة السوق الحرة، تخوفاً من قصف مفاجئ للمطار، نفى المدير العام للطيران المدني اللبناني، المهندس فادي الحسن، للبنان ٢٤ الخبر جملة وتفصيلا مؤكداً ان السوق الحرة لم تُفرغ والوضع طبيعي والڤيديو مركب.

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