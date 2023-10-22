دوي صوت قوي في بيروت.. اليكم ما جرى

سمع منذ بعض الوقت دوي صوت قوي سمع في محيط الطريق الجديدة في بيروت، وأشارت المعلومات الأولية انه ناجم عن قنبلة صوتية ألقيت في بنفق شاتيلا اثر اشكال فردي وقع في المحلة، بحسب ما أفادت مندوبة لبنان 24.

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