26 شهيداً بـ 16 يوماً.. حزب الله يعلن الاسماء

صدر عن "الإعلام الحربي لحزب الله" البيان التالي:

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسن منصور "شمران" من بلدة مشغرة في البقاع، والذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

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وعليه ارتفع عدد شهداء حزب الله الى 26 شهيداً على طريق القدس خلال ١٦ يوماً في المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان وهم:



‏١ -الشهيد حسام محمّد ابراهيم

‏٢ -الشهيد علي رائف فتوني

‏٣ -الشهيد علي حسن حدرج

‏٤ -الشهيد علي يوسف علاء الدّين

‏٥ -الشهيد حسين المصري

‏٦ -الشهيد محمود أحمد بيز

‏٧ -الشهيد حسين عبّاس فصاعي

‏٨ -الشهيد حسين هاني الطّويل

‏٩ -الشهيد مهدي محمّد عطوي

‏١٠ -الشهيد إبراهيم حبيب الدّبق

‏١١ -الشهيد علي عدنان شقير

‏١٢ -الشهيد طه عبّاس عبّاس

‏١٣ -الشهيد علي محمّد مرمر

‏١٤ -الشهيد إسماعيل أحمد الزّين

‏١٥ -الشهيد علي خليل خريس

‏١٦ -الشهيد بلال نمر رميتي

‏١٧ -الشهيد عبّاس بسّام شومان

‏١٨ -الشهيد إبراهيم حسن عطوي

‏١٩ -الشهيد وسام محمّد حيدر

‏٢٠ -الشهيد علي يوسف ابو خليل

‏٢١ -الشهيد حيدر خضر عياد

‏٢٢-الشهيد جعفر عباس أيوب

‏٢٣-الشهيد علي محمد مرمر

‏٢٤-الشهيد أحمد علي الحلاني

‏٢٥-الشهيد بلال عبدالله أيوب وعليه ارتفع عدد شهداء حزب الله الى 26 شهيداً على طريق القدس خلال ١٦ يوماً في المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان وهم:‏١ -الشهيد حسام محمّد ابراهيم‏٢ -الشهيد علي رائف فتوني‏٣ -الشهيد علي حسن حدرج‏٤ -الشهيد علي يوسف علاء الدّين‏٥ -الشهيد حسين المصري‏٦ -الشهيد محمود أحمد بيز‏٧ -الشهيد حسين عبّاس فصاعي‏٨ -الشهيد حسين هاني الطّويل‏٩ -الشهيد مهدي محمّد عطوي‏١٠ -الشهيد إبراهيم حبيب الدّبق‏١١ -الشهيد علي عدنان شقير‏١٢ -الشهيد طه عبّاس عبّاس‏١٣ -الشهيد علي محمّد مرمر‏١٤ -الشهيد إسماعيل أحمد الزّين‏١٥ -الشهيد علي خليل خريس‏١٦ -الشهيد بلال نمر رميتي‏١٧ -الشهيد عبّاس بسّام شومان‏١٨ -الشهيد إبراهيم حسن عطوي‏١٩ -الشهيد وسام محمّد حيدر‏٢٠ -الشهيد علي يوسف ابو خليل‏٢١ -الشهيد حيدر خضر عياد‏٢٢-الشهيد جعفر عباس أيوب‏٢٣-الشهيد علي محمد مرمر‏٢٤-الشهيد أحمد علي الحلاني‏٢٥-الشهيد بلال عبدالله أيوب

٢٦- الشهيد محمد حسن منصور