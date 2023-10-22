Advertisement

لبنان

26 شهيداً بـ 16 يوماً.. حزب الله يعلن الاسماء

Lebanon 24
22-10-2023 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1121433-638336132048138948.jpg
Doc-P-1121433-638336132048138948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن "الإعلام الحربي لحزب الله" البيان التالي:
 
 
"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسن منصور "شمران" من بلدة مشغرة في البقاع، والذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء قيامه بواجبه الجهادي".
Advertisement
 

  وعليه ارتفع عدد شهداء حزب الله الى 26 شهيداً على طريق القدس خلال ١٦ يوماً في المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان وهم:

‏١ -الشهيد حسام محمّد ابراهيم 
‏٢ -الشهيد علي رائف فتوني
‏٣ -الشهيد علي حسن حدرج 
‏٤ -الشهيد علي يوسف علاء الدّين
‏٥ -الشهيد حسين المصري 
‏٦ -الشهيد محمود أحمد بيز 
‏٧ -الشهيد حسين عبّاس فصاعي 
‏٨ -الشهيد حسين هاني الطّويل 
‏٩ -الشهيد مهدي محمّد عطوي 
‏١٠ -الشهيد إبراهيم حبيب الدّبق
‏١١ -الشهيد علي عدنان شقير 
‏١٢ -الشهيد طه عبّاس عبّاس 
‏١٣ -الشهيد علي محمّد مرمر 
‏١٤ -الشهيد إسماعيل أحمد الزّين
‏١٥ -الشهيد علي خليل خريس 
‏١٦ -الشهيد بلال نمر رميتي 
‏١٧ -الشهيد عبّاس بسّام شومان 
‏١٨ -الشهيد إبراهيم حسن عطوي 
‏١٩ -الشهيد وسام محمّد حيدر
‏٢٠ -الشهيد علي يوسف ابو خليل
‏٢١ -الشهيد حيدر خضر عياد
‏٢٢-الشهيد جعفر عباس أيوب
‏٢٣-الشهيد علي محمد مرمر
‏٢٤-الشهيد أحمد علي الحلاني
‏٢٥-الشهيد بلال عبدالله أيوب
٢٦- الشهيد محمد حسن منصور
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:41 | 2023-10-22
18:00 | 2023-10-22
17:00 | 2023-10-22
16:47 | 2023-10-22
16:46 | 2023-10-22
15:19 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24