حمية: الحكومة اللبنانية وضعت خطة استباقية لاي عدوان

Advertisement

لفت وزير الاشغال العامة علي حمية الى ان الحكومة اللبنانية وضعت خطة استباقية لاي عدوان قد يحصل وهذا الامر يعتبر الاول في تاريخ الدولة اللبنانية، والغاية منها ان نكون على علم من أين نبدأ وأين ننتهي ان حصل اي عدوان، مشيراً الى ان الخطة التي رسمتها الحكومة بالنسبة للمرافق كمطار رفيق الحريري والمرفأ تنص على عمليات الاخلاء والحماية للموجودين، عدا عن ذلك فان آلية استمرار هذه المرافق يكون من خلال عملية التمويل.حمية وفي حديث عبر قناة "الجديد" قال: ان شركة طيران الشرق الأوسط شركة وطنية نعتز بها لكن لا صلاحيات قانونية للوزارة تسمح بالتدخل في شؤونها، مؤكدا ان المطار رفيق الحريري مستمرّ في عمله.