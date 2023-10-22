إتّصالات أميركية مع أطراف لبنانية

جرت إتصالات أميركية مع أطراف لبنانية على صلة بمحور الممانعة ركزت على تجنب قصف مطار تل أبيب أثناء وصول ومغادرة الرئيس الأميركي الدولة العبرية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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