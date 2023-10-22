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لبنان

إتّصالات أميركية مع أطراف لبنانية

Lebanon 24
22-10-2023 | 17:00
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جرت إتصالات أميركية مع أطراف لبنانية على صلة بمحور الممانعة ركزت على تجنب قصف مطار تل أبيب أثناء وصول ومغادرة الرئيس الأميركي الدولة العبرية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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