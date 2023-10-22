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لبنان

غارة جوية إسرائيلية على عيترون

Lebanon 24
22-10-2023 | 18:00
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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون سُمِع صداها في أنحاء الجنوب.
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عيترون

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