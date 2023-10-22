24
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
معطيات ديبلوماسية تكشف اسباب عدم دعوة لبنان للمشاركة في قمة "مصر للسلام"
Lebanon 24
22-10-2023
|
22:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتوجه اليوم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الى دمشق للقاء نظيره السوري فيصل المقداد، والبحث في مواضيع ذات اهتمام مشترك، من قضية النازحين في ضوء المعارك الجارية في غزة وجنوب لبنان، وانعكاساتها على لبنان وسوريا.
Advertisement
في المقابل، تكثفت التساؤلات عن اسباب عدم دعوة مصر لبنان للمشاركة في قمة مصر للسلام التي دعا اليها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يواجه لبنان مخاطر كبيرة بتمدد انعكاسات حرب غزة عليه.
وافادت معطيات ديبلوماسية "النهار" ان الاتصالات الاولية حين وُجهت الدعوات ولم تشمل لبنان اظهرت وجود قرار مصري بعدم دعوة دول المواجهة الى المشاركة في القمة وفقا لاتصالات تحدثت معلومات ان رئيس حكومة تصريف الاعمال اجراها مع الديبلوماسية المصرية. اي ان الدعوة لم تشمل لبنان او سوريا او فلسطين او اسرائيل، فيما افادت المعلومات نفسها ان الاردن لم يرغب في تغييب فلسطين عن القمة وكان اصرار من الملك الاردني على مشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فيها. الموضوع اثير بالنسبة الى البعض من زاوية ان لبنان لا يجب إلا ان يكون الى اي طاولة من هذا النوع، حتى لو ان غياب اي تفاهم او اتفاق عن القمة خفف من خسارة لبنان عدم مشاركته فيها.
اضافت"النهار":اذا كانت الامور قد باتت تقاس بالايام وفقا للرئيس ميقاتي وليس بالدقائق او الساعات، فهذا مسار تفاؤلي الى حد ما، علما ان بعض المعلومات الديبلوماسية تفيد بان التفاؤل بمعنى التفاؤل لا يجوز ادخاله الى المفردات راهنا اقله ليس قبل اواخر نهاية هذا الاسبوع على الاقل، لان سيف عدم التوصل الى وقف للنار في غزة مصلت فوق رأس لبنان لا بل فوق رأس المنطقة، لان الحرب اذا تجاوزت غزة لن تصل الى لبنان وتنحصر فيه كما في العام 2006 بل ستتجاوزه الى المنطقة . ولكن اذا من ايجابية ملموسة حتى الآن يمكن الركون اليها ولا يجوز التفريط بها فهي ان لا انفراط داخليا حصل ولا يزال محميا حتى الآن في هذا الجانب على الاقل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دوي صوت قوي في بيروت.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
دوي صوت قوي في بيروت.. اليكم ما جرى
15:19 | 2023-10-22
22/10/2023 03:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رجلٌ تريدُ إسرائيل إغتياله في لبنان وسطَ حرب غزّة.. من هو؟
Lebanon 24
رجلٌ تريدُ إسرائيل إغتياله في لبنان وسطَ حرب غزّة.. من هو؟
02:24 | 2023-10-22
22/10/2023 02:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زواجها الأوّل لم يدم طويلاً... بالفيديو حبيب فنانة لبنانيّة يطلب يدها: "بحبك لاخر نفس"
Lebanon 24
زواجها الأوّل لم يدم طويلاً... بالفيديو حبيب فنانة لبنانيّة يطلب يدها: "بحبك لاخر نفس"
05:30 | 2023-10-22
22/10/2023 05:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم افراغ السوق الحرة في مطار بيروت؟
Lebanon 24
هل تم افراغ السوق الحرة في مطار بيروت؟
14:58 | 2023-10-22
22/10/2023 02:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
المنازل اهتزّت... إنفجار في سوريا وهذه المعلومات الأوليّة عن الحادث
Lebanon 24
المنازل اهتزّت... إنفجار في سوريا وهذه المعلومات الأوليّة عن الحادث
08:11 | 2023-10-22
22/10/2023 08:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:16 | 2023-10-23
وزير الشؤون الاجتماعية استهل جولته الجنوبية بزيارة محافظ الجنوب
01:15 | 2023-10-23
جولة باسيل.. حراك شكلي والمطلوب واحد
01:00 | 2023-10-23
ميقاتي ماض في تحركه الديبلوماسي لحماية لبنان.. ومعركة خفية بين حزب الله واسرائيل
00:06 | 2023-10-23
"الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به".. الخارجية الأميركية تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان
23:33 | 2023-10-22
من عيناثا.. شهيد جديد من "حزب الله"
23:32 | 2023-10-22
إسرائيل تعلن قصف خليتين لحزب الله.. وعدد الشهداء يرتفع (فيديو)
فيديو
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
02:00 | 2023-10-21
23/10/2023 08:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
23/10/2023 08:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
23/10/2023 08:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24