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لبنان

52 شخصية عربية تدعم موقف القادة العرب الرافضين لتهجير الفلسطينيين

Lebanon 24
22-10-2023 | 22:48
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كتبت" الشرق الاوسط": وجهت 52 شخصية سياسية عربية رسائل دعم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في دعم موقفهم الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني ورفض حصاره وتجويعه.
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وبعثت الشخصيات السياسية ومنها رؤساء سابقون للبنان من بينهم أمين الجميل وميشال سليمان، ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وأمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، والأخضر الإبراهيمي المبعوث السابق للأمم المتحدة، بمذكرة إلى أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لاتخاذ موقف موحد رافض للعدوان الإسرائيلي، والمطالبة بالبدء فوراً بإدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى غزة، وإنهاء حصار إسرائيل اللاإنساني، وإعادة تشغيل شبكات المياه والكهرباء، وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.
وطالب الموقعون على المذكرة بترتيب مؤتمر دولي مرتبط بسقفٍ زمني لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ حلّ الدولتين.
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