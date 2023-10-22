إسرائيل تستهدف آليات للدفاع المدني واليونيفيل.. هذا ما حصل فجرا في لبونة (صور)

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خلال مهمة اخماد حريق في لبونة في قضاء صور من قبل عناصر الدفاع المدني بمواكبة قوات الطوارئ الدولية تم استهداف فجر اليوم الإثنين الآليات من قبل الجيش الإسرائيلي بصاروخ سقط بالقرب منها ما استدعى انسحابها بشكل فوري الى مكان آمن، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".