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لبنان

من عيناثا.. شهيد جديد من "حزب الله"

Lebanon 24
22-10-2023 | 23:33
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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي:
 
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم
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بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس علي السوقية "علي الهادي" من بلدة عيناثا جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.
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