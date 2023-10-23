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لبنان

جولة باسيل.. حراك شكلي والمطلوب واحد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-10-2023 | 01:15
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قرر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل البدء بجولة سياسية للتشاور مع المسؤولين والاحزاب والقوى السياسية بشأن المخاطر التي يمكن ان تسيطر على المشهد العام في حال تدحرجت المعركة الحاصلة عند الحدود الى حرب شاملة.
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لكن، وبحسب مصادر مطلعة "فإن جولة باسيل هي لزوم ما لا يلزم، اذ ان معظم القوى السياسية حددت موقفها وتحملت مسؤولياتها ولا تنتظر أي طرف لكي يحفزها على القيام بما يجب عليها القيام به، في حال حصول حرب او معركة كبيرة".
وترى المصادر انه "من الافضل أن يقوم باسيل بالطلب من وزراء "التيار" المقاطعين العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء حيث يتم اعداد خطط الطوارئ، بدل القيام بجولة سياسية أمام وسائل الاعلام".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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