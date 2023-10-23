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لبنان

وزير الشؤون الاجتماعية استهل جولته الجنوبية بزيارة محافظ الجنوب

Lebanon 24
23-10-2023 | 01:16
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استهل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور حجار جولته الحنوبية بزيارة محافظة الجنوب التي وصلها باكراً صباح اليوم على رأس وفد من الوزارة، وكانت في استقباله رئيسة دائرة الشؤون الاجتماعية في المحافظة السيدة هيام عبدالنبي ورؤساء أقسام في الدائرة، جال بعدها الوزير حجار وعبد النبي مع الوفد والموظفين في الدائرة، ثم زار محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبة في سرايا صيدا  للتباحث في الأوضاع وقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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ويستكمل الوزير الحجار جولته بزيارة مركز الخدمات الانمائية في صور يتخللها اجتماع مع مجموعة من الجمعيات الناشطة في المنطقة، كما يعقد اجتماعاً مماثلاً في اتحاد بلديات المدينة، ليختتمها بتفقد مراكز ايواء المواطنين اللبنانيين الذين نزحوا من القرى الحدودية جراء الأوضاع الأمنية غير المستقرّة.


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