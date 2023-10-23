وزير الشؤون الاجتماعية استهل جولته الجنوبية بزيارة محافظ الجنوب

استهل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور حجار جولته الحنوبية بزيارة محافظة الجنوب التي وصلها باكراً صباح اليوم على رأس وفد من الوزارة، وكانت في استقباله رئيسة دائرة الشؤون الاجتماعية في المحافظة السيدة هيام عبدالنبي ورؤساء أقسام في الدائرة، جال بعدها الوزير حجار وعبد النبي مع الوفد والموظفين في الدائرة، ثم زار محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبة في سرايا صيدا للتباحث في الأوضاع وقضايا ذات الاهتمام المشترك.

Advertisement

ويستكمل الوزير الحجار جولته بزيارة مركز الخدمات الانمائية في صور يتخللها اجتماع مع مجموعة من الجمعيات الناشطة في المنطقة، كما يعقد اجتماعاً مماثلاً في اتحاد بلديات المدينة، ليختتمها بتفقد مراكز ايواء المواطنين اللبنانيين الذين نزحوا من القرى الحدودية جراء الأوضاع الأمنية غير المستقرّة.



