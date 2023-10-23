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لبنان

تنسيق كتائبي - إشتراكي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-10-2023 | 01:30
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تتكثف في الآونة الأخيرة الإتصالات التنسيقية السياسية والنيابية بين حزبي "الكتائب اللبنانية" و"التقدمي الإشتراكي"، حيث لفت مصدر إشتراكي الى "أن هذا التنسيق فعال وضروري ومن البديهي أن تنتج عنه أعمال ومواقف مشتركة".
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وقال "إن عددا من إقتراحات القوانين الإصلاحية والإقتصادية سوف تقدم الى المجلس النيابي من قبل الطرفين وأولها قانون الوكالات الحصرية الذي يعمل عليه مجموعة من النواب والقانونيين لإنجاز أفضل صيغة لـ" الفرنشايز" سعياً لعودة الحياة الى الإقتصاد اللبناني.

المصدر: لبنان 24

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