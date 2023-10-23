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لبنان

لا تصعيد قوّاتيا في وجه "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-10-2023 | 02:15
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قالت مصادر مطلعة أن "القوات اللبنانية" تحديدا، من بين قوى المعارضة، لا ترغب في الذهاب الى خطاب سياسي يستفز "حزب الله" في هذه المرحلة بالرغم من الخلافات الكبيرة معه.
وبحسب المصادر "فإن الخطاب السياسي المعارض لجر لبنان نحو الحرب سيستمر، ولن تراعي "القوات اللبنانية" احدا في هذا المجال، لكنها لن تذهب الى مستوى خطابي عدائي خصوصا مع الفئات الشعبية التي قد تتعرض للتهجير في حال حصول حرب".
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وتؤكد المصادر انه "بات ظاهراً للمراقبين، أن خطاب بعض نواب التغيير أكثر تشددا من خطاب "القوات" منذ بدء المعارك العسكرية جنوباً، وهذا دليل على رغبة معراب بضبط خطابها السياسي الى حد كبير".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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