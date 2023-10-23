نواب التيار: "كلن يعني كلن بالصف"

Advertisement

تكثف لجنة المال والموازنة النيابية جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024. وجاء هذا التكثيف بعدما صوّت رئيس اللجنة وزميلاه الان عون وسليم عون الى جانب إقتراح الأخير، المطلوب من النائب جبران باسيل، والرامي الى عدم مناقشة مشروع الموازنة لإعتبارات سياسية. ولكن الإقتراح سقط بعدما صوّت كل أعضاء اللجنة عكس القرار، وطلبوا مناقشة الموازنة.مصدر نيابي مطلع إعتبر "أن جميع نواب "تكتل لبنان القوي" باتوا الى جانب جبران في كل سياساته الداخلية نيابياً وحكومياً ومناطقياً، وكل ما يشاع في الإعلام هو توزيع أدوار مع احتمال وجود خلاف طفيف في وجهات النظر في ما خص الملف الرئاسي.وقال المصدر "كل جولات باسيل الأخيرة أكدت قبضته نهائياً على مفاصل "التيار"، وجميع النواب انتظموا بالصف".