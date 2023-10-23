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لبنان

أموالٌ تدخل لبنان وسط "توتر الجنوب".. هذا مصدرها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-10-2023 | 02:45
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عُلِم أنّ مغتربين لبنانيين في الخارج عملوا على تحويل أموال جديدة وبمبالغ هائلة إلى لبنان خلال الفترة الأخيرة وذلك تزامناً مع أحداث الجنوب والمواجهات القائمة هناك بين "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ.
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وقالت مصادر ناشطة في القطاع المالي إن حركة الأموال المتدفقة من الخارج عبر المغتربين ستكون مضاعفة هذه المرة لاسيما في ظل حاجة مؤسسات إغاثية عديدة في الجنوب إلى تمويل كبير لمواكبة شؤون النازحين الذين اتخذوا المدارس أماكن للإيواء.
وأشارت المصادر إلى أن دخول أموال "طازجة بالدولار" إلى لبنان عبر شركات تحويل الأموال سيتعزز بشكل كبير، وهو أمر سيساهم في إطالة أمد الصمود أكثر فأكثر وسط الأزمة المالية التي يواجهها لبنان.

المصدر: لبنان 24

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