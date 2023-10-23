أطراف "غائبة" عن أحداث الجنوب.. لا دور ولا وجود!

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لفتت بعض الأوساط السياسيّة الى غياب الأحزاب اليساريّة عن أحداث الجنوب ضد العدو الإسرائيلي، علماً أن المنطقة شهدت انخراطاً لجماعات عديدة في تنفيذ عمليات ضد مواقع اسرائيلية.وقالت مصادر كانت على صلة بحزب يساري أساسي إن "تلك المواجهة ليست سهلة خصوصاً أنها ترتبط بمحاور كبرى"، مشيرة إلى أن غياب بعض الأحزاب اليسارية مثل الحزب الشيوعي اللبناني والحزب السوري القومي الإجتماعي عن تنفيذ أي عمليات، يعطي إشارة إلى انكفاء دور تلك الأحزاب تماماً عن أي مساهمة في العمل المقاوم.واعتبرت المصادر أن غياب دور تلك الأحزاب عن أي مواجهة الآن مقصود، علما أنه خلال الحرب السورية، شاركت أحزاب يسارية لبنانية في القتال".