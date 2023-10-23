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لبنان

وزير الدفاع الايطالي وصل الى بيروت

Lebanon 24
23-10-2023 | 03:31
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أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام في مطار رفيق الحريري الدولي بأن وزير الدفاع الايطالي GUIDO CROSETTO وصل الى بيروت، آتيًا من روما.
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