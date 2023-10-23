كتل هوائية دافئة بانتظاركم... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة ولكنها تبقى فوق معدلاتها في المناطق الداخلية مع احتمال امطار خفيفة على المرتفعات الشرقية فترة بعد الظهر.

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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط، مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها بدءا من يوم الاربعاء بسبب كتل هوائية دافئة مصدرها شمال أفريقيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين21 و29 في بيروت، بين 13 و27 في زحلة وبين 20 و28 في طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على المرتفعات وفي الداخل، بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة ولكنها تبقى فوق معدلاتها في المناطق الداخلية مع احتمال امطار خفيفة على المرتفعات الشرقية فترة بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما تعود للارتفاع على الجبال وفي الداخل.

الخميس: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة يرافقها رياح ناشطة خاصة في المناطق الجنوبية.

-الحرارة على الساحل من 22 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 27 درجة، في الداخل من 14 إلى 30 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم / س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و70%.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,50.

-ساعة غروب الشمس: 17,55.