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لبنان

بوحبيب في دمشق

Lebanon 24
23-10-2023 | 04:17
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وصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب والوفد المرافق الى دمشق، وكان في استقباله نظيره السوري فيصل المقداد.
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