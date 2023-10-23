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لبنان

شعبة المعلومات تكشف هويّة مروّج مخدّرات.. وتضبط بحوزته مادّة باز الكوكايين المخدّرة

Lebanon 24
23-10-2023 | 04:16
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لجهة توقيف مروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة أحد المروّجين النّاشطين في طرابلس، ويُدعى:
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أ. ع. (مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم ترويج وتعاطي المخدّرات.
أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على مراقبته وتوقيفه.

بتاريخ 6-10-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة المحمّرة على متن دراجة آليّة لون أبيض، تمّ ضبطها.

بتفتيشه والدّراجة، جرى ضبط /45/ كبسولة تحتوي على مادّة باز الكوكايين.

حُجِزَت الدّراجة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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