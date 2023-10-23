سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا من بينها باسيل

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قبل ظهر اليوم في السرايا وجرى عرض للتطورات الراهنة.

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كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري الذي وضعه في أجواء زيارته إلى العراق لحضور احتفالية "يوم القضاء العراقي". كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري الذي وضعه في أجواء زيارته إلى العراق لحضور احتفالية "يوم القضاء العراقي".





السفير البابوي

وإستقبل رئيس الحكومة السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا. السفير البابويوإستقبل رئيس الحكومة السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا.





وإستقبل رئيس الحكومة النائب ياسين ياسين. وإستقبل رئيس الحكومة النائب ياسين ياسين.

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