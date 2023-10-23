Advertisement

لبنان

الحفل التكريمي الخامس لنقابة مصممي الغرافيك في لبنان

Lebanon 24
23-10-2023 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1121636-638336601179138051.jpg
Doc-P-1121636-638336601179138051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كرّمت نقابة مصممي الغرافيك في لبنان 11 عضوا من أعضائها في احتفالها التكريمي الخامس الذي أقامته بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، والذي تحول الى مهرجان تضامني مع الصحافة اللبنانية، في فندق لانكستر - الروشة، برعاية وحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري.
Advertisement
 
القى الوزير المكاري كلمة قال فيها: "كنت خارج لبنان عند عملية "طوفان الاقصى"، فقطعت سفرتي وعدت الى لبنان، وقررت التوجه بأسرع ما يمكن الى الجنوب واللقاء بالصحافيين والمراسلين الموجودين في الجنوب، وبالفعل عدت يوم الخميس ويوم الجمعة صباحا توجهت الى بلدة مارون الراس، حيث اجتمعت بحوالي 50 صحافيا كانوا موجودين هناك، حيث كان كلامي لهم بالانتباه الى سلامتهم، لأن دولة العدو لا تميز بين طفل وشيخ وصحافي وحتى اسراهم ليس لهم حسابات في حربهم، وحتى لو كان واضحا لباسهم كإعلاميين، وبعد ذلك أتاني الشهيد عصام عبدالله ليطلب مني حديث لوكالة "رويترز" وقد أخذ مني حديثا وبعد أربع ساعات استشهد."
 
وتابع المكاري: "في حضرة الفن والابداع ، نطلقها صرخة مدوية أن إرادة الحياة ستنتصر على الموت، وهمجية المحتل تكسرها بطولة المقاومة."

وقال: "الغرافيك هو من الفنون الجميلة و الراقية، بالفن نحمل عدالة قضيتنا ونرفعها إلى الأمم، كي ننتصر بالكلمة والصورة والشعار.
 
 
القى النقيب باتريك ناكوزي كلمة قال فيها: "نحتفل هذا العام بحفل التكريم هذا تحت عنوان «استمرارية وتجدد» لاننا مدركون وواعون لأهمية استمرار هذه النقابة وتجددها. فهذا العام تصادف الذكرى الـ 20 لتأسيس النقابة بحلتها الجديدة، ونحتفل معاً بوصولنا الى 700 منتسب، يمثلون جميع اطياف هذه المهنة، جُلّهم لا بل اكثرهم خريجو الجامعات في لبنان، وبذلك اصبحت مسؤوليتنا تجاههم مضاعفة، وما انجزناه حتى اليوم من مشاريع يصب في هذه الغاية، لا بل نصبو ونعمل لأجل الافضل والاحسن، ونعاهدهم بالسير في تطوير وتحسين إداء هذه النقابة على جميع المستويات ونعمل للحصول على ثقتهم ودعمهم."
 
ودعا الى "ورشة اكاديمية شاملة نأمل من خلالها رفع مستوى التعليم الجامعي في لبنان.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:33 | 2023-10-23
05:00 | 2023-10-23
04:00 | 2023-10-23
03:30 | 2023-10-23
08:37 | 2023-10-23
08:16 | 2023-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24