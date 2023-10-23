أُطلقت من لبنان... إسرائيل تُسقط مسيّرة فوق كيبوتس دان

دوّت صفارات الإنذار في محيط كيبوتس دان قرب الحدود مع لبنان، وقال الجيش الإسرائيليّ في هذا السياق، عن إعتراض مسيّرة أُطلقت من لبنان باتّجاه فلسطين المحتلة.

وقالت "العربية" إنّ الجيش الإسرائيليّ أسقط مسيّرة فوق مستوطنة كيبوتس دان بواسطة بطاريّة إعتراض.