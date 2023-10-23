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لبنان

مواطنون من دون إنترنت... إليكم ما أعلنته "أوجيرو"

Lebanon 24
23-10-2023 | 06:10
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أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على منصّة "إكس"، أنّ عطلاً تقنيّاً طرأ على الشبكة المحليّة، ممّا أدّى إلى توقّف خدمة الانترنت لدى بعض المشتركين في عدد من المناطق.
 
 
وأكّدت أنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة القصوى.
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