مواطنون من دون إنترنت... إليكم ما أعلنته "أوجيرو"

أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على منصّة "إكس"، أنّ عطلاً تقنيّاً طرأ على الشبكة المحليّة، ممّا أدّى إلى توقّف خدمة الانترنت لدى بعض المشتركين في عدد من المناطق.

وأكّدت أنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة القصوى.