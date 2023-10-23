Advertisement

لبنان

إحباط محاولات تسلل غير شرعي لسوريين عبر الحدود الشمالية.. هذا ما كشفه الجيش

Lebanon 24
23-10-2023 | 06:14
A-
A+
Doc-P-1121655-638336637169304382.jpg
Doc-P-1121655-638336637169304382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "في سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش خلال الأسبوع الماضي محاولات تسلل نحو 800 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية.
Advertisement

 يواصل الجيش في هذا الإطار متابعة حركة النازحين السوريين وتنقلاتهم داخل لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:33 | 2023-10-23
05:00 | 2023-10-23
04:00 | 2023-10-23
03:30 | 2023-10-23
08:37 | 2023-10-23
08:16 | 2023-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24