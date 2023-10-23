إحباط محاولات تسلل غير شرعي لسوريين عبر الحدود الشمالية.. هذا ما كشفه الجيش

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "في سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش خلال الأسبوع الماضي محاولات تسلل نحو 800 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية.يواصل الجيش في هذا الإطار متابعة حركة النازحين السوريين وتنقلاتهم داخل لبنان".