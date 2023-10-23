نقلت طواقم الصليب الأحمر اللبناني، من خراج بلدة كفرحمام إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، جثمان شهيد و4 جرحى، تم إستهدافهم بالقصف الإسرائيلي، وقد جرت هذه العملية بالتنسيق مع الجيش وقوات اليونيفيل.

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