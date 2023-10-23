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لبنان

وزير الشؤون الاجتماعية من صور: نحن نحاول قدر المستطاع الاستجابة للحالة الطارئة

Lebanon 24
23-10-2023 | 06:17
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استكمل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال، الدكتور هكتور حجار، جولته الحنوبية بزيارة مركز الشؤون الإجتماعية في صور، حيث عقد اجتماعا مع مجموعة من الجمعيات الناشطة في المنطقة، ثم زار مؤسسة عامل.

وانتقل بعدها الى اتحاد بلديات قضاء صور، حيث التقى رئيس الاتحاد المهندس حسن دبوق ومدير وحدة الكوارث مرتضى مهنا، واستمع الى شرح مفصل عن عدد النازحين في القضاء وكل ما يتعلق بهم من تأمين حاجياتهم والنواقص وغيرها.

ثم تفقّد حجّار مراكز ايواء النازحين اللبنانيين من القرى الحدودية جراء الأوضاع الأمنية غير المستقرّة، واطّلع على الأجواء وكان له تصريح عبّر فيه عن فخره بالعملية الممكننة والمتابعة والرصد في وحدة إدارة الكوارث من أجل تلبية حاجات النازحين، وتم الإتفاق على كيفية التنسيق في ظل الإحتياجات الكبيرة.

وأضاف: "في ظل الاوضاع الراهنة نوجّه النداء لكل الشركاء من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية والجمعيات للتعاون في تأمين احتياجات النازحين سواء في مراكز الإيواء أو منازل القضاء، كما لا بد من الإلتفات الى الاهالي الصامدين في منازلهم على الحدود، داعياً الى التحرك و تحديد كافة متطلباتهم والعمل على تأمينها وذلك بالشراكة مع كل الوزارات والمؤسسات".

وختم: " نحن نحاول قدر المستطاع الاستجابة للحالة الطارئة عسى أن تذهب الأمور الى وضع أكثر إيجابية".

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