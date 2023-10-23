تدافع بين موظفين وقوى الأمن... هذا ما حصل داخل أحد المقاهي (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تدافع بين موظفي أحد المقاهي في محلة شارع نديم الجسر - طرابلس وعناصر من قوى الامن الداخلي، بسبب تسطير محضر ضبط بحقّ المطعم، على خلفيّة التعدي على الأملاك العامة.

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