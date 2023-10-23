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لبنان

تدافع بين موظفين وقوى الأمن... هذا ما حصل داخل أحد المقاهي (صورة)

Lebanon 24
23-10-2023 | 06:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تدافع بين موظفي أحد المقاهي في محلة شارع نديم الجسر - طرابلس وعناصر من قوى الامن الداخلي، بسبب تسطير محضر ضبط بحقّ المطعم، على خلفيّة التعدي على الأملاك العامة.
 
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طرابلس

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