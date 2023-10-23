دريان نعى العلامة طبارة: بوفاته نطوي صفحة من تاريخ علمائنا الأجلاء الذين لا يُنسَوا

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نعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "العلامة المربي الأستاذ الدكتور الشيخ أنس جميل طبارة عميد كلية الشريعة - جامعة بيروت الإسلامية"، وقال: "خسر الجسم الديني عالماً جليلاً، وفقيهاً بارعاً، ومربياً فاضلاً، ومحبًّا للعلم عاملاً به، حاضّاً عليه، حريصاً على نشره وتبليغه، فكان مثالاً للعالم العامل، الذي خرّج أجيالاً ليس في لبنان فحسب بل في عدد من جامعات العالم العربيّ والإسلاميّ".اضاف:" بوفاته، نطوي صفحة من تاريخ علمائنا الأجلاء الذين لا يُنسَوا، والذين تركوا إرثًا من العلم يكون لهم صدقة جارية إلى يوم الدين.نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منازل الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً".