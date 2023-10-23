أطلق النار على رأسه... نُقل إلى المستشفى وحالته خطيرة!

حاول المواطن م. ي. ح. إنهاء حياته، فأطلق النار على رأسه، من سلاح حربيّ، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ونُقل إلى إحدى مستشفيات مدينة صيدا، ووُصفت حالته بالخطرة، فيما عُلم أنّه يُعاني من اضطرابات نفسيّة.