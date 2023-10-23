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لبنان

بري بحث مع قائد الجيش المستجدات: لبنان ملتزم الشرعية الدولية وهو يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه

Lebanon 24
23-10-2023 | 07:40
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث تم جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات الامنية والعسكرية.
 
واستقبل بري سفير البرازيل لدى لبنان تاركسيو كوستا، وبحثا في الوضع في لبنان والمنطقة في ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان. 
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وحيا الرئيس بري الدور الذي "تلعبه البرازيل، بخاصة رئيس الجمهورية لولا دا سيلفا وجهوده الرامية الى وقف العدوان الاسرائيلي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني سواء في مجلس الامن الدولي وعبر المشاركة في مؤتمر القاهرة.
 
وأكد بري "أن لبنان ملتزم بالشرعية الدولية وهو يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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