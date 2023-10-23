"حزب الله" شيّع الشهيد شومان في بعلبك

شيع "حزب الله" وأهالي مدينة بعلبك والجوار، شهيد "المقاومة الإسلامية" عباس بسام شومان الذي قضى أثناء المواجهات مع العدو الاسرائيلي في جنوب لبنان.



وانطلق موكب التشييع من أمام حسينية الإمام الخميني، سالكا الساحات والطرق الرئيسية في المدينة، وصولا إلى "جنة الشهداء"، بمشاركة رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، النواب: الدكتور حسين الحاج حسن، الدكتور علي المقداد، وينال صلح، مسؤول منطقة البقاع الدكتور حسين النمر، وفاعليات دينية وحزبية وبلدية واختيارية واجتماعية.

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