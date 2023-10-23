المكتب الاعلامي لوزير الصحة يعلن تجميد التعاقد مع مستشفى رحال

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض بيان أعلن فيه "قراره تجميد التعاقد مع مستشفى رحال لعدم مراعاة المستشفى القوانين المرعية الإجراء ومخالفة شروط التعاقد والتسبب بمشاكل عدة مع المرضى في مركز غسل الكلى".وذكر البيان ان "القرار تأكيد لما أعلنه الوزير الأبيض سابقاً حول عدم التهاون اطلاقاً مع ما يمس بحقوق المرضى"، مشددًا على "ضرورة التزام الشروط القانونية المحددة وعدم طلب المؤسسات الصحية أي فروقات مالية".