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لبنان

ألفا: 10 أيام لمشتركي الثابت كي يستعيدوا خطوطهم الملغاة

Lebanon 24
23-10-2023 | 08:15
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تعلن شركة ألفا أن المشتركين في الخطوط الثابتة الذين أُلغيتْ خطوطهم نتيجة إيقاف عدد من المصارف خدمة تسديد الفواتير عبر حسابات التوطين، بإمكانهم استعادة هذه الخطوط ضمن مهلة 10 أيام، من 24 تشرين الأول حتى 2 تشرين الثاني ضمنا، على أن يستحصل المشترك من مصرفه المعتمد على إفادة تؤكد أن الخطأ في عدم تسديد الفاتورة سببه المصرف. بعدها، يتقدّم المشترك شخصيا بطلب الإسترداد في أي من متاجر ألفا، مرفقا بالإفادة المذكورة، على أن يسدد ما على الرقم من متوجبّات.
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تطبّق هذه الآلية حصرا على الأرقام التي لا تزال متوفرة في السوق.

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