Advertisement

لبنان

المرتضى عرض مع السفير الروسي الاوضاع: من حق الشعوب العيش بحرية بعيدا من الغطرسة والاستكبار

Lebanon 24
23-10-2023 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1121706-638336739461923151.png
Doc-P-1121706-638336739461923151.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف، وكانت جولة أفق في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، إضافة الى اهمية التنسيق والتعاون الثقافي بين البلدين.
Advertisement


واثر اللقاء، قال السفير الروسي: "سررت بلقاء الوزير المرتضى وكانت مناسبة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل الظروف الراهنة وما يجري في المنطقة، لا سيما في الاراضي الفلسطينية المحتلة والنتائج المترتبة ليس على الفلسطينيين وانما على كل شعوب المنطقة، وطبعا تم التطرق الى تقييم التعاون الثقافي بين دولة روسيا الاتحادية والجمهورية اللبنانية والعمل على تطويره لما يعود بالمنفعة على الجميع".

بدوره، قال وزير الثقافة: "لا بد من شكر السفير على هذه الزيارة في هذا الوقت بالذات، وهو مرحب به دائما، حيث بحثنا في عدد من الامور وكانت في الحقيقة وقفة وجدانية حول المظلومية الكبرى التي تشهدها مدينة غزة والتي تشكل عارا على جبين الإنسانية. وكان تأكيد واصرار على أن من حق شعوب هذا العالم ان تعيش بحرية بعيدا عن الغطرسة والاستكبار وحقها في رفض ما يفرض عليها".

أضاف: "كان تأكيد  ان لبنان بلد قوي ومقتدر، تسوده الحكمة وأن الغلبة بالنهاية سوف تكون للحق".

وتابع: "كما كانت مناسبة للتداول في سبل تفعيل وتمتين اواصر العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتفاق على ان الثقافة تشكل ارقى درجات الوعي والحس الانساني لتتمكن الشعوب المظلومة من صنع واقعها وتقرير مستقبلها".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:39 | 2023-10-23
11:32 | 2023-10-23
11:31 | 2023-10-23
10:40 | 2023-10-23
10:36 | 2023-10-23
10:35 | 2023-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24