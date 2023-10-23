المرتضى عرض مع السفير الروسي الاوضاع: من حق الشعوب العيش بحرية بعيدا من الغطرسة والاستكبار

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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف، وكانت جولة أفق في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، إضافة الى اهمية التنسيق والتعاون الثقافي بين البلدين.واثر اللقاء، قال السفير الروسي: "سررت بلقاء الوزير المرتضى وكانت مناسبة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل الظروف الراهنة وما يجري في المنطقة، لا سيما في الاراضي الفلسطينية المحتلة والنتائج المترتبة ليس على الفلسطينيين وانما على كل شعوب المنطقة، وطبعا تم التطرق الى تقييم التعاون الثقافي بين دولة روسيا الاتحادية والجمهورية اللبنانية والعمل على تطويره لما يعود بالمنفعة على الجميع".بدوره، قال وزير الثقافة: "لا بد من شكر السفير على هذه الزيارة في هذا الوقت بالذات، وهو مرحب به دائما، حيث بحثنا في عدد من الامور وكانت في الحقيقة وقفة وجدانية حول المظلومية الكبرى التي تشهدها مدينة غزة والتي تشكل عارا على جبين الإنسانية. وكان تأكيد واصرار على أن من حق شعوب هذا العالم ان تعيش بحرية بعيدا عن الغطرسة والاستكبار وحقها في رفض ما يفرض عليها".أضاف: "كان تأكيد ان لبنان بلد قوي ومقتدر، تسوده الحكمة وأن الغلبة بالنهاية سوف تكون للحق".وتابع: "كما كانت مناسبة للتداول في سبل تفعيل وتمتين اواصر العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتفاق على ان الثقافة تشكل ارقى درجات الوعي والحس الانساني لتتمكن الشعوب المظلومة من صنع واقعها وتقرير مستقبلها".