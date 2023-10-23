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لبنان

الرقم كبير... كم بلغ عدد الذين نزحوا من جنوب لبنان؟

Lebanon 24
23-10-2023 | 09:28
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أعلنت الأمم المتحدة أنّ أكثر من 19 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان، جراء التصعيد مع إسرائيل.
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