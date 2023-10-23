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لبنان

سامي الجميل في لقاء مع السفير الجزائري: لتجنيب لبنان أي انزلاق للحرب والذهاب الى حل الدولتين

Lebanon 24
23-10-2023 | 09:44
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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، سفير الجزائر رشيد بلباقي، وتم البحث في التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل الحرب الاسرائيلية على غزة. 
 
وتم اللقاء في حضور عضوي المكتب السياسي الكتائبي جوزفين قديسي وأرز فدعوس ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله.
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وحذر في خلاله رئيس الحزب، وفق بيان الحزب، من "خطورة ما يجري على لبنان وضرورة تجنيبه أي انزلاق الى حرب هو في غنى عنها وضرورة ان تضطلع الدولة اللبنانية بدورها في الإمساك بقرار الحرب والسلم الذي يجب ان يبقى محصورا فيها"، مشددا على "أهمية وقف دائرة العنف والذهاب الى حل عادل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني بالاستناد الى المبادرة العربية للسلام وحل الدولتين".
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