سامي الجميل في لقاء مع السفير الجزائري: لتجنيب لبنان أي انزلاق للحرب والذهاب الى حل الدولتين

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، سفير الجزائر رشيد بلباقي، وتم البحث في التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل الحرب الاسرائيلية على غزة.



وتم اللقاء في حضور عضوي المكتب السياسي الكتائبي جوزفين قديسي وأرز فدعوس ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله.

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