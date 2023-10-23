"حزب الله" ينشر صورة شهيد جديد له... هذا إسمه

صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي:

Advertisement

"{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيمبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى حسين زعيتر "أبو الهدى" من بلدة جلالا في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".