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لبنان
وزير الدفاع التقى نظيره الإيطالي وحذر من خطورة دفع الفلسطينيين لترك أرضهم
Lebanon 24
23-10-2023
|
10:35
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في مكتبه، في اليرزة، بعد ظهر اليوم، نظيره الايطالي غويدو كروسيتو والوفد المرافق، في حضور سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري. وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في جنوب لبنان وقطاع غزة.
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وأكد كروسيتو أن "إيطاليا تقوم باتصالات مع المجتمع الدولي ودول المنطقة للبحث في الأوضاع في غزة"، مشددا على "أهمية العمل المشترك للتخفيف من وطأة الصراع وتجنيب دخول أطراف أخرى، منعا لتفاقم الوضع، مؤكدا "وجوب توفير الحماية للمدنيين الأبرياء".
وتحدث عن "التعاون المستمر بين اليونيفيل والجيش اللبناني"، مؤكدا "استعداد ايطاليا الكلي لتقديم المزيد من الدعم إلى الجيش".
وشكر سليم لـ"إيطاليا دعمها للبنان ومساعدتها الجيش"، مؤكدا "حرص لبنان على سلامة اليونيفيل واستمرارها في القيام بالمهام المنوطة بها"، مشيرا إلى أن "الجيش كان وسيبقى حريصا على أقصى درجات التعاون مع اليونيفيل".
وتحدث عن "الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق السكان الآمنين واستهدافه المنشآت الحيوية والسكنية في غزة، الأمر الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
وحذر من "خطورة دفع الفلسطينيين لترك أرضهم، الأمر الذي يزيد من تفاقم حدة الصراع واتساع رقعته".
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