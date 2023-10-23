"الريجي" باشرت بتسلُّم محاصيل التبغ الجنوبية وبدأت الشراء من القرى المعرّضة للعدوان الاسرائيلي

باشرت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" تسلّم محاصيل التبغ في الجنوب قبل المواعيد المحددة سابقا، حرصا منها على تسهيل أمور المزارعين وخصوصاً في القرى التي تتعرض للقصف والتهجير.

وأوضحت "الريجي" أن تسلّم المحاصيل بدأ بواسطة أربع لجان، على أن تنضمّ إليها لجنتان أخريان هذا الأسبوع. وأعطيت الأولوية للقرى الواقعة في الخطوط الأمامية المباشرة، إذ كانت عيترون ورميش السبّاقتين إلى تسليم محاصيلهما في النبطية وتبنين.

واشارت "الريجي" إلى أن "المزارعين أبدوا ارتياحهم إلى كون الريجي وضعت خطة استباقية لتسلّم محاصيل القرى التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي".