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لبنان

فراس الابيض يجول مع علامة وعبدالله في غرفة عمليات طوارئ الصحة العامة

Lebanon 24
23-10-2023 | 10:40
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تفقد وفد من لجنة الصحة النيابية ضم رئيس اللجنة بلال عبدالله والنائب فادي علامة مركز عمليات طوارئ الصحة العامة المنشأ في وزارة الصحة العامة (PHEOC)، واطلعوا من وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض على آلية العمل في المركز والمنصات التي تم إنشاؤها وأحدث البيانات وسبل التعاون والتنسيق مع الشركاء الداعمين.

 كما تناول النقاش مع الدكتور الابيض خطة الوزارة لمواجهة اي طارئ وجهوزية القطاع الصحي لاستقبال المصابين في حال نشوب حرب وامكانيته على الاستمرار بتقديم الخدمات للمرضى خصوصًا في حال واجه لبنان موجات نزوح بين المناطق، وسلّط الابيض الضوء على أهمية دور مراكز الرعاية الصحية الاولية في هذا المجال وشرح الخطوات التي بدأت الوزارة القيام بها في المناطق الجنوبية بالتعاون مع هذه المراكز والشركاء.

 ومن جهة أخرى اطلع الوزير الابيض النائبين على مكمن النقص في تجهيزات القطاع الصحي، وناقش معهما كيفية تأمين هذه الحاجات.

كذلك اجتمع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض مع سفير دولة كولومبيا في لبنان ادوين اوستوس الفونسو، وبحث الطرفان في وضع القطاع الصحي وسبل التعاون بين دولتي كولومبيا ولبنان لدعم الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة العامة.

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