وفاة شاب بعملية اغتيال في عين الحلوة

وفاة الشاب أحمد دياب الذي استهدفته عملية الاغتيال داخل مخيم عين الحلوة متأثرا بجراحه الخطرة التي أصيب بها، وهو شقيق أحد الناشطين الإسلاميين المطلوبين.

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