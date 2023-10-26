Advertisement

لبنان

وفاة شاب بعملية اغتيال في عين الحلوة

Lebanon 24
26-10-2023 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1123117-638339563434813638.jpg
Doc-P-1123117-638339563434813638.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وفاة الشاب أحمد دياب الذي استهدفته عملية الاغتيال داخل مخيم عين الحلوة متأثرا بجراحه الخطرة التي أصيب بها، وهو شقيق أحد الناشطين الإسلاميين المطلوبين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفاة "ثاني أقوى رجل في الصين" خلال العقد الماضي.. تعرفوا على لي كه تشيانغ
lebanon 24
27/10/2023 23:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة جندي إسرائيلي أصيب أثناء هجوم حماس
lebanon 24
27/10/2023 23:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة النائب السابق اللبناني الكندي
lebanon 24
27/10/2023 23:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة فتى قاصر كان يقود دراجة ناريّة
lebanon 24
27/10/2023 23:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وفاة

مطلوب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2023-10-27
15:30 | 2023-10-27
15:21 | 2023-10-27
14:36 | 2023-10-27
14:23 | 2023-10-27
12:48 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24