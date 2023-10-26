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لبنان

هل من اطلالة لنصرالله غدا؟

Lebanon 24
26-10-2023 | 15:38
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بعد تداول اخبار عن اطلالة مرتقبة غدا للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، أفادت قناة "المنار" أنّ الخبر المتداول باسمها مفبرك ولا اساس له من الصحة.
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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حسن نصرالله

منار

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