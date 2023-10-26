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لبنان

في حال اندلعت الحرب.. بحصلي يكشف: الغذاء مؤمن لـ3 اشهر

Lebanon 24
26-10-2023 | 15:50
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قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث خلال برنامج صار الوقت عبر الـmtv إنّ قطاع الغذاء هو أقلّ قطاع مُعرّض للخطر مُقارنةً بالمحروقات والمستشفيات والغذاء مؤمّن لـ 3 أشهر على الأقلّ في حال فُرض حصار برّي وبحري. 
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وأضاف: "لسنا تجار أزمة فنحن نعمل وفق أخلاقيات محدّدة ونعتبر أنّ لبنان لن يعرف أزمة غذاء". 
 
من جهته، قال نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـmtv: "لا جهوزيّة مطلقة في حال اندلعت الحرب وهناك ما بين 40 و50 مستشفى من الفئة المتوسطة والكبيرة في كلّ المناطق سيُطلب منها فقط أن تجهّز نفسها وعلى الدولة أن تعمل لتأمين الأموال لتغطية النفقات".
 
 
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