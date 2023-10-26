كريدية: سنتكّل على قدراتنا للصمود في حال الحرب

أشار مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية، إلى أن "التمويل ليس موجودًا لخطة الطوارئ لدينا ولكننا سنتكّل على قدراتنا للصمود في حال الحرب".





وقال كريدية في حديث للـ"MTV" ضمن برنامج "صار "الوقت": "نحن سنضمن التواصل بين الأجهزة الحكومية وفرق الطوارئ في حال الحرب".

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