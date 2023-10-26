ديفيد هيل: أتفهّم القلق الذي يشعر به الجميع خصوصاً في لبنان

أعرب مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق السفير ديفيد هيل عن قلقه تجاه الوضع الراهن، قال: "أتفهم القلق الذي يشعر به الجميع خصوصاً في لبنان".







وفي حديث لـ"mtv"، قال: "مجرد التفكير بأنّ إيران تضع أولويات بشأن من تريد أن تحمي ومن تتخلى عنه فهذا يختصر الأمر بكامله".

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